Сборная Украины провела изменения в составе: два игрока отпали, один добавился

Даниил Игнатенко довызван в национальную команду на спарринги с Польшей и Данией.
Сегодня, 12:25       Автор: Игорь Мищук
Даниил Игнатенко / Getty Images

В составе сборной Украины произошли изменение перед товарищескими матчами с Польшей и Данией.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, национальной команде в этих спаррингах не помогут голкипер Шахтера Дмитрий Ризник и вингер Полесья Алексей Гуцуляк.

Оба игрока пропустят тренировочный сбор из-за травм, ранее полученных в своих клубах.

В то же время в национальную сборную был довызван полузащитник братиславского Слована Даниил Игнатенко.

Отметим, что в нынешнем сезоне Игнатенко провел в составе Слована во всех турнирах 39 матчей, отличившись двумя голами и двумя ассистами, и стал с командой чемпионом Словакии.

Товарищеский матч сборной Украины с Польшей состоится в воскресенье, 31 мая, во Вроцлаве, а против Дании украинцы сыграют в воскресенье, 7 июня, в Оденсе.

Ранее сообщалось, что сборная Польши огласила заявку на товарищеский матч с Украиной.

