Матч с Польшей обслужит рефери, при котором Украина не проигрывала

Стали известны рефери, которые обслужат товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на поединок была назначена полностью словацкая бригада арбитров во главе с 38-летним Филипом Гловой.

Помогать ему на линиях будут Даниэль Полачек и Петер Беднар. Обязанности четвертого рефери выполнит Лукаш Дзивяк.

За систему VAR будет отвечать Матей Хорень и его помощник Мариан Руц.

Ранее Глова уже дважды пересекался со сборной Украины. В 2021 году словацкий арбитр обслуживал товарищеский матч украинской национальной команды с Чехией, завершившийся вничью 1:1, а в 2022 году при его судействе "сине-желтые" обыграли 1:0 в Лиге наций Ирландию.

Товарищеский матч Польша - Украина состоится в воскресенье, 31 мая, во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена и начнется в 18:30 по киевскому времени.

