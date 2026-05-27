Костюк пробилась в третий круг Ролан Гаррос

В среду, 27 мая, украинка Марта Костюк (№15 WTA) успешно провела свой матч второго круга на Ролан Гаррос, завоевав путевку в следующий раунд соревнований.

Украинская теннисистка в непростом трехсетовом поединке одержала волевую победу над американкой Кэти Волинец (№108 WTA) со счетом 6:7(4), 6:3, 6:3.

Соперницы провели на корте 2 часа 45 минут. Украинка за матч восемь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть из 18 брейк-пойнтов.

Ролан Гаррос

Второй круг

Марта Костюк (Украина) - Кэти Волинец (США) 6:7(4), 6:3, 6:3

Следующей соперницей Костюк на Открытом чемпионате Франции станет швейцарка Виктория Голубич.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина также вышла в третий раунд Ролан Гаррос.

