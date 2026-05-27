Свитолина вышла в третий раунд Ролан Гаррос
В среду, 27 мая, украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) успешно провела свой матч второго круга Ролан Гаррос.
За выход в третий раунд соревнований украинка боролась с испанкой Кейтлин Кеведо (№126 WTA) и одержала победу в двух сетах со счетом 6:0, 6:4.
Соперницы провели на корте 1 час 19 минут. Украинка четырежды подала навылет, совершила три двойных ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов.
Ролан Гаррос
Второй круг
Элина Свитолина (Украина) - Кейтлин Кеведо (Испания) 6:0, 6:4
В третьем круге Открытого чемпионата Франции Свитолина сыграет против представительницы Германии Тамары Корпач.
Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина завершила выступление на Ролан Гаррос.
