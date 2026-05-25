Паолини взяла верх над Ястремской на Ролан Гаррос

Четыре реализованных брейк-пойнта не спасли украинку.

В понедельник, 25 мая, Даяна Ястремская стартовала на Ролан Гаррос, она сыграла против Жасмин Паолини из Италии.

Однако одолеть 13-ю ракетку мира украинке не удалось, матч длился час и 41 минуту, за это время Даяна сделала 3 двойные ошибки, реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов и выиграла всего 13 из 21 гейма.

Тем временем её соперница совершила 2 двойные ошибки, реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов и выиграла всего 8 из 21 гейма.

Открытый чемпионат Франции 2026, 1/64 финала.

Жасмин Паолини - Даяна Ястремская 7:5, 6:3.

К слову, Снигур с камбэком против 21-й ракетки мира вышла во второй круг Ролан Гаррос.

