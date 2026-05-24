Стародубцева преодолела первый раунд Ролан Гаррос

Украинская теннисистка разобралась с так называемой "нейтралкой" на старте турнира.

В воскресенье, 24 мая, украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№54 WTA) провела свой матч первого раунда Ролан Гаррос.

На старте турнира украинка встречалась с так называемой "нейтральной" соперницей Анной Блинковой (№99 WTA) и одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты. Украинка за матч один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов.

Ролан Гаррос

Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина) - Анна Блинкова (нейтральный статус) 6:3, 6:1

Соперницей Стародубцевой во втором раунде Открытого чемпионата Франции станет победительница матча между Вероникой Эрьявец из Словении и Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Ранее сообщалось, что Катарина Завацкая снялась с квалификации Ролан Гаррос.

