Стародубцева потерпела поражение на старте Уимблдона

Украинская теннисистка в трех сетах проиграла так называемой "нейтралке".

Во вторник, 30 июня, украинка Юлия Стародубцева (№55 WTA) сыграла свой матч первого раунда одиночного разряда Уимблдона-2026.

На старте турнира украинская теннисистка встречалась с так называемой нейтральной соперницей с российским паспортом Анной Блинковой (№114 WTA) и уступила в трех сетах со счетом 7:6(3), 4:6, 1:6.

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Матч продолжался 2 часа 26 минут. Украинка за игру трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из 14 брейк-пойнтов.

Уимблдон

Одиночный разряд

Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина) - Анна Блинкова (нейтральный статус) 7:6(3), 4:6, 1:6

Стародубцева продолжит выступление на Уимблдоне в парной сетке вместе с американкой Пейтон Стернс.

Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина не смогла преодолеть первый круг Уимблдона.

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