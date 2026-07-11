Обидчица Костюк стала победительницей Уимблдона-2026
В субботу, 11 июля, состоялся женский финальный матч одиночного разряда на Уимблдоне-2026.
Победительницей турнира стала чешская теннисистка Линда Носкова (№12 WTA), которая в решающем поединке обыграла в трех сетах соотечественницу Каролину Мухову (№9 WTA) со счетом 6:2, 5:7, 6:3.
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Для Носковой это первый в карьере титул турнира Большого шлема и первый финал. Ранее ее лучшим результатом был четвертьфинал Australian Open-2024.
Уимблдон
Одиночный разряд
Финал
Каролина Мухова (Чехия) - Линда Носкова (Чехия) 2:6, 7:5, 3:6
Напомним, в полуфинале Носкова одержала победу в двух сетах над украинкой Мартой Костюк.
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