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Обидчица Костюк стала победительницей Уимблдона-2026

Носкова в чешском финале турнира одолела Мухову.
Сегодня, 20:59       Автор: Игорь Мищук
Линда Носкова / Getty Images
Линда Носкова / Getty Images

В субботу, 11 июля, состоялся женский финальный матч одиночного разряда на Уимблдоне-2026.

Победительницей турнира стала чешская теннисистка Линда Носкова (№12 WTA), которая в решающем поединке обыграла в трех сетах соотечественницу Каролину Мухову (№9 WTA) со счетом 6:2, 5:7, 6:3.

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Для Носковой это первый в карьере титул турнира Большого шлема и первый финал. Ранее ее лучшим результатом был четвертьфинал Australian Open-2024.

Уимблдон
Одиночный разряд
Финал

Каролина Мухова (Чехия) - Линда Носкова (Чехия) 2:6, 7:5, 3:6

Напомним, в полуфинале Носкова одержала победу в двух сетах над украинкой Мартой Костюк.

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