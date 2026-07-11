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Футбол

Умер бывший владелец Челси и Лидса

Британский бизнесмен Кен Бейтс ушел из жизни в возрасте 94 лет.
Сегодня, 20:32       Автор: Игорь Мищук
Кен Бейтс / Getty Images
Кен Бейтс / Getty Images

Умер бывший президент и владелец Челси и Лидса Кен Бейтс.

Как сообщает Sky Sports, 94-летний британский бизнесмен ушел из жизни в Монако в окружении своей семьи в субботу, 11 июля.

"Футбольный клуб Челси сегодня скорбит о кончине бывшего владельца Кена Бейтса. Клуб выражает искренние соболезнования жене Кена, Сюзанне, всей его семье и друзьям. Решимость Кена бороться за Челси в трудные времена и вести команду к победам никогда не будет забыта. Покойся с миром, Кен", - говорится в заявлении лондонского клуба.

Родившийся в Лондоне Бейтс приобрел Челси в 1982 году всего за один фунт стерлингов и взял на себя долги клуба. Под его руководством "синие" вернулись в высший английский дивизион, а также дважды выиграли Кубок Англии, завоевали Кубок лиги, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА.

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Бейтс стал третьим по продолжительности пребывания на посту президента в истории Челси, работая с клубом на протяжении 22 лет.

В 2003 году британец продал Челси российскому олигарху Роману Абрамовичу за 140 миллионов фунтов стерлингов.

В 2005 году Бейтс стал основным владельцем и председателем правления Лидса, приобретя 50% акций клуба. В 2007 году после финансового кризиса и введения внешнего управления Лидс вылетел в третий дивизион, но в 2010 году вернулся в Чемпионшип. Принадлежащие ему акции клуба Бейтс продал в 2012 году.

Ранее сообщалось, что Челси закрыл трансфер перспективного португальского вингера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Лидс

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