Умер бывший владелец Челси и Лидса

Британский бизнесмен Кен Бейтс ушел из жизни в возрасте 94 лет.

Умер бывший президент и владелец Челси и Лидса Кен Бейтс.

Как сообщает Sky Sports, 94-летний британский бизнесмен ушел из жизни в Монако в окружении своей семьи в субботу, 11 июля.

"Футбольный клуб Челси сегодня скорбит о кончине бывшего владельца Кена Бейтса. Клуб выражает искренние соболезнования жене Кена, Сюзанне, всей его семье и друзьям. Решимость Кена бороться за Челси в трудные времена и вести команду к победам никогда не будет забыта. Покойся с миром, Кен", - говорится в заявлении лондонского клуба.

Chelsea Football Club is today mourning the passing of former chairman Ken Bates.



The club sends our heartfelt condolences to Ken’s wife Suzannah, the rest of his family and his friends.



Ken’s determination to fight for Chelsea when times were tough, and drive the team on to… pic.twitter.com/CWJasPRj4c — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 11, 2026

Родившийся в Лондоне Бейтс приобрел Челси в 1982 году всего за один фунт стерлингов и взял на себя долги клуба. Под его руководством "синие" вернулись в высший английский дивизион, а также дважды выиграли Кубок Англии, завоевали Кубок лиги, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА.

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Бейтс стал третьим по продолжительности пребывания на посту президента в истории Челси, работая с клубом на протяжении 22 лет.

В 2003 году британец продал Челси российскому олигарху Роману Абрамовичу за 140 миллионов фунтов стерлингов.

В 2005 году Бейтс стал основным владельцем и председателем правления Лидса, приобретя 50% акций клуба. В 2007 году после финансового кризиса и введения внешнего управления Лидс вылетел в третий дивизион, но в 2010 году вернулся в Чемпионшип. Принадлежащие ему акции клуба Бейтс продал в 2012 году.

Ранее сообщалось, что Челси закрыл трансфер перспективного португальского вингера.

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