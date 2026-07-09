Челси закрыл трансфер перспективного португальского вингера
Вингер лиссабонского Спортинга и молодежной сборной Португалии Жеовани Кенда стал игроком Челси.
О переходе 19-летнего футболиста сообщает официальный сайт "синих".
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Португальский вингер подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2034 года.
Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, сумма компенсации составила 50 миллионов евро.
Quenda joins Chelsea! 🙌— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 8, 2026
В минувшем сезоне Кенда провел в составе Спортинга во всех турнирах 32 матча, отличившись шестью голами и девятью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед согласовал трансфер игрока Челси.
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