Рома отклонила предложение Дженоа по Довбику

"Джаллоросси" могут рассмотреть вариант аренды украинца, но есть ряд условий.

Рому не устроили предложенные Дженоа условия возможного перехода украинского нападающего Артема Довбика.

Нынешний главный тренер "россоблу" Даниэле Де Росси, который в свое время был одним из инициаторов приглашения украинца в римский клуб, уже лично общался с ним по поводу трансфера, а генуэзцы сделали официальный запрос, однако потерпели неудачу.

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Как сообщает Corriere dello Sport, Дженоа предложила простую аренду Довбика, однако Рома отклонила такой вариант, поскольку рассчитывает получить финансовые гарантии. Римский клуб может рассмотреть возможность перехода 29-летнего футболиста на правах аренды, однако хочет, чтобы сделка включала опцию или же обязательство выкупа при достижении определенных условий.

Кроме того, "джаллоросси" хотят, чтобы другой клуб во время аренды взял на себя заработную плату игрока.

Напомним, ранее Рома отклонила предложение об аренде Довбика от испанского Бетиса.

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