Аргентина - Египет 3:2: обзор матча и результат игры 07.07.2026

Во вторник, 7 июля, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира-2026, в котором встречались сборные Аргентины и Египта.

Африканская команда была близка к громкой сенсации, ведя в счете в два мяча, однако южноамериканцы под конец выдали фантастический камбек и вырвали победу со счетом 3:2.

Аргентина владела инициативой в первом тайме и контролировала ход игры, однако именно египетская сборная ушла на перерыв с минимальным преимуществом, отличившись еще на 15-й минуте. Результативный удар на свой счет записал Яссер Ибрагим, который после навеса с правого фланга в центр штрафной головой отправил мяч в сетку.

Аргентинцы имели реальный шанс быстро отыграться, заработав на 21-й минуте пенальти за фол Хессема Хассана на Николасе Тальяфико, но потерпели неудачу. Голкипер египтян Мустафа Шобейр справился с ударом в правый угол от Лионеля Месси, а аргентинец стал первым игроком, который не реализовал два пенальти на одном чемпионате мира. До конца тайма свои моменты также не реализовали Алексис Мак Аллистер и Хулиан Альварес, а Месси еще угодил в стойку.

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Во второй половине встречи африканской сборной удалось снова шокировать аргентинцев, когда на 58-й минуте отличился Мостафа Зико, однако взятие ворот отменили из-за нарушения, которое предшествовало атаке египтян. Тем не менее уже на 67-й минуте египетской команде удалось забить еще раз и теперь уже по правилам. Египтяне выскочили в контратаку, в ходе которой Мохамед Салах протянул мяч со своей половины поля, отдал направо на Хассана, тот прострелил в центр, а Зико поразил ворота соперника.

Переломить ход противостояния команде Лионеля Скалони удалось только на 79-й минуте. Месси с правого фланга навесил на линию вратарской прямо на голову Кристиану Ромеро, который положил начало камбеку. А спустя четыре минуты Месси забил уже сам, мощно пробив под перекладину после скидки от партнера. Аргентинец снова вышел в лидеры бомбардирской гонки, отличившись уже в восьмой раз на текущем турнире.

Аргентинцы на этом не остановились и сумели избежать экстра-таймов. Уже в компенсированное к матчу время южноамериканская команда вырвала победу благодаря голу Энцо Фернандеса, который головой замкнул подачу с правого фланга от Лаутаро Мартинеса.

В четвертьфинале ЧМ-2026 Аргентина встретится с победителем матча между сборными Швейцарии и Колумбии, которые сыграют позже.

Статистика матча Аргентина - Египет 1/8 финала ЧМ-2026

Аргентина - Египет 3:2

Голы: Ромеро, 79, Месси, 83, Фернандес, 90+2 - Ибрагим, 15, Зико, 67

На 21-й минуте Месси не реализовал пенальти (вратарь)

Ожидаемые голы (xG): 2.80 - 0.98

Владение мячом: 64% - 36%

Удары: 19 - 5

Удары в створ: 7 - 2

Угловые: 6 - 1

Фолы: 13 - 11

Аргентина: Э. Мартинес - Молина (Монтьель, 73), Ромеро (Отаменди, 90+5), Лисандро Мартинес, Тальяфико (Гонсалес, 66) - Де Пауль (Лаутаро Мартинес, 66), Мак Аллистер, Паредес, Фернандес - Месси, Альварес (Медина, 90+5).

Египет: Шобейр - Хани, Ибрагим, Рабия, Хафез - Ашур (Фатхи, 46), Аттия, Лашин (Зизо, 90+6), Хассан (Трезеге, 74) - Салах, Зико (Мармуш, 80).

Предупреждения: Шобейр, Фатхи, Аттия.

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