iSport.ua
Русский Українська
Футбол

ЧМ-2026 стал рекордным по количеству автоголов

Игроки отправили уже 13 мячей в свои ворота на нынешнем турнире.
Сегодня, 01:10       Автор: Игорь Мищук
Мохамед Хани забил в свои ворота в матче с Австралией / Getty Images
Мохамед Хани забил в свои ворота в матче с Австралией / Getty Images

Чемпионат мира-2026 уже стал рекордным по количеству автоголов в рамках одного турнира.

В матче 1/16 финала сборная Египта одолела в серии пенальти Австралию (1:1, пен. 4:2), а счет в этом поединке для австралийцев на 55-й минуте сравнял египтянин Мохамед Хани, срезав мяч в собственные ворота во время борьбы в штрафной после навеса.

Читай также: Египет прошел Австралию в 1/16 финала ЧМ-2026

Этот автогол стал 13-м на текущем мировом первенстве, что позволило ЧМ-2026 установить исторический рекорд по количеству забитых мячей в свои ворота.

Предыдущий рекорд был на ЧМ‑2018, когда команды забили 12 автоголов в 64 матчах.

Кроме того, для самого Хани, который ранее также поразил свои ворота в матче группового этапа с Бельгией (1:1), этот автогол стал вторым на нынешнем мировом первенстве. Это сделало египетского защитника первым в истории футболистом с таким антидостижением в рамках одного чемпионата мира.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Австралии сборная Египта

Статьи по теме

Египет прошел Австралию в 1/16 финала ЧМ-2026 Египет прошел Австралию в 1/16 финала ЧМ-2026
Египет одержал дебютную победу в истории на чемпионатах мира Египет одержал дебютную победу в истории на чемпионатах мира
Уругвай не справился с Кабо-Верде, Египет одержал историческую победу против Новой Зеландии Уругвай не справился с Кабо-Верде, Египет одержал историческую победу против Новой Зеландии
ЧМ-2026: Египет по пенальти обыграл Австралию, Аргентина встретится с Кабо-Верде, а Колумбия - с Ганой ЧМ-2026: Египет по пенальти обыграл Австралию, Аргентина встретится с Кабо-Верде, а Колумбия - с Ганой

Видео

Динамо одолело чемпиона Австрии в последнем спарринге перед стартом в еврокубках
Динамо одолело чемпиона Австрии в последнем спарринге перед стартом в еврокубках

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: игры Аргентины, Колумбии в плей-офф ЧМ-2026
просмотров
Свитолина проиграла Снигур на старте Уимблдона
просмотров
Костюс кабеком разбила росиянку во втором круге Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли ЛАСК перед встречей с Университатей в отборе Лиги Европы
просмотров

Последние новости

ЧМ-202601:10
ЧМ-2026 стал рекордным по количеству автоголов
ЧМ-202600:30
ЧМ-2026: Египет по пенальти обыграл Австралию, Аргентина встретится с Кабо-Верде, а Колумбия - с Ганой
Вчера, 23:55
ЧМ-202623:55
Египет прошел Австралию в 1/16 финала ЧМ-2026
Бокс23:22
Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой
Европа22:48
Клуб Серии А претендует на Довбика
Другие страны21:58
Роналду получил нового тренера в Саудовской Аравии
Бокс21:33
Усик может подписать контракт с Zuffa Boxing
Украина21:00
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли ЛАСК перед встречей с Университатей в отборе Лиги Европы
Украина20:45
Динамо одолело чемпиона Австрии в последнем спарринге перед стартом в еврокубках
Европа19:57
Фенербахче усилился защитником Манчестер Сити и сборной Нидерландов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK