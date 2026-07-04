ЧМ-2026 стал рекордным по количеству автоголов

Игроки отправили уже 13 мячей в свои ворота на нынешнем турнире.

Мохамед Хани забил в свои ворота в матче с Австралией / Getty Images

Чемпионат мира-2026 уже стал рекордным по количеству автоголов в рамках одного турнира.

В матче 1/16 финала сборная Египта одолела в серии пенальти Австралию (1:1, пен. 4:2), а счет в этом поединке для австралийцев на 55-й минуте сравнял египтянин Мохамед Хани, срезав мяч в собственные ворота во время борьбы в штрафной после навеса.

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Этот автогол стал 13-м на текущем мировом первенстве, что позволило ЧМ-2026 установить исторический рекорд по количеству забитых мячей в свои ворота.

Предыдущий рекорд был на ЧМ‑2018, когда команды забили 12 автоголов в 64 матчах.

Кроме того, для самого Хани, который ранее также поразил свои ворота в матче группового этапа с Бельгией (1:1), этот автогол стал вторым на нынешнем мировом первенстве. Это сделало египетского защитника первым в истории футболистом с таким антидостижением в рамках одного чемпионата мира.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

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