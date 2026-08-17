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Футбол

Турецкий гранд хочет подписать лидера клуба АПЛ

Галатасарай сделает предложение по Бруну Фернандешу.
Сегодня, 21:20       Автор: Андрей Безуглый
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Галатасарай может сделать предложение по Бруну Фернандешу, пишет The Telegraph.

Турецкий гранд готовит предложение на 50 млн евро с учетом бонусов. Ожидается, что предложение составит 35+15 млн евро.

Самому же португальцу Галатасарай предложит 21 млн евро в год чистыми и еще 4 млн евро бонусом за подписание.

Издание посчитало, что в этом случае Фернандеш будет получать вдвое больше, чем зарабатывает сейчас.

При этом манкунианцы не готовы продать своего капитана, однако Галатасарай все равно попробует провести переговоры.

Ранее также сообщалось, что новичок АПЛ подписал звезду сборной Парагвая.

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