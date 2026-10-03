Джошуа спрогнозировал, за сколько раундов одолеет Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от будущего боя против Тайсона Фьюри.

Британский боксер уверен, что ему по силам одолеть соотечественника, и считает, что поединок не продлится всю отведенную дистанцию.

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"Разумеется, моя цель - попытаться закончить бой как можно раньше. В боксе нет дополнительного времени. У меня есть определенное количество времени, чтобы выполнить свою работу, и я стремлюсь уложиться в отведенный мне срок.

Чтобы этот бой превзошел ожидания публики, я должен выйти на ринг с волей и желанием делать именно то, к чему лежит моя душа. А если говорить о моих сильных сторонах, то это умение укладывать соперников на канвас. Я твердо уверен, что отлично с этим справляюсь. Я разберусь с ним в течение десяти раундов", - приводит слова Джошуа The Ring.

Поединок Фьюри - Джошуа состоится 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс, а на его кону будет стоять титул WBA Super.

Ранее Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем.

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