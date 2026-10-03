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Украина - Северная Ирландия 0:3: видео голов и лучших моментов матча 02.10.2026

Вашему вниманию обзор поединка украинской сборной в Лиге наций.
Сегодня, 00:25       Автор: Игорь Мищук
Украина - Северная Ирландия: видео голов матча Лиги наций / Getty Images
Украина - Северная Ирландия: видео голов матча Лиги наций / Getty Images

В пятницу, 2 октября, сборная Украины в словацкой Трнаве провела номинально домашний матч против Северной Ирландии в рамках третьего тура Дивизиона B Лиги наций-2026/27.

После победы над Венгрией (1:0) и ничьей с Грузией (0:0) подопечные Андреа Мальдеры потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше турнира, разгромно проиграв североирландцам со счетом 0:3.

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Гости в первом тайме сумели воспользоваться своими шансами, обеспечив себе еще до перерыва комфортное преимущество в два мяча. В начале встречи Кирон Браун после подачи с углового и суеты в украинской вратарской протолкнул мяч в сетку, а затем на 22-й минуте Айзек Прайс отличился ударом головой после навеса с фланга, выиграв борьбу у Ильи Забарного.

Во второй половине поединка североирландская команда и вовсе шокировала "сине-желтых", доведя результат до разгромного после жесткой ошибки Дмитрия Ризныка. После заброса со своей половины поля от голкипера соперника и последующей скидки от Брауна украинский вратарь пошел на перехват, но пропустил мяч под собой, позволив ему закатиться в пустые ворота.

Вашему вниманию видео всех голов матча Украина - Северная Ирландия в третьем туре Лиги наций:

Украина - Северная Ирландия 0:3

Голы: Браун, 9, 61, Прайс, 22

Украина: Ризнык - Бондар (Сикан, 62), Забарный, Сарапий, Матвиенко - Цыганков, Очеретько, Бражко (Назарина, 56), Судаков (Назаренко, 68) - Ярмоленко (Пономаренко, 62), Яремчук (Варфоломеев, 62).

Северная Ирландия: П. Чарльз - Атчесон (Макнейр, 84), Макконуил, Браун, Гилмор - Прайс (Дэвенни, 67), Ш. Чарльз, Девлин (О'Нилл, 84) - Хьюм, Донли (Мадженнис, 77), Моррисон (Келли, 77).

Предупреждения: Матвиенко, Сикан, Пономаренко - Спенсер.

Источник: MEGOGO

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