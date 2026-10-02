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Футбол

Лидер Барселоны избежал серьезной травмы

Рафинья должен быть готов к ближайшему матчу каталонцев в Ла Лиге.
Сегодня, 18:25       Автор: Игорь Мищук
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Вингер Барселоны Рафинья избежал серьезной травмы и вскоре сможет вернуться на поле.

Ранее 29-летний футболист досрочно покинул расположение сборной Бразилии после товарищеского матча с Австралией (4:2), в котором он был заменен в перерыве из-за дискомфорта в правом бедре, а игроку диагностировали небольшой отек.

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Тем не менее, как сообщает испанский журналист Альфредо Мартинес, после возвращения из национальной команды бразилец прошел медицинское обследование, которое не выявило у него повреждения бедра, и он сможет приступить к тренировкам.

Ожидается, что капитан "блаугранас" будет готов принять участие в ближайшем поединке восьмого тура Ла Лиги с Хетафе, который состоится 10 октября.

Отметим, что в нынешнем сезоне Рафинья провел в составе Барселоны восемь матчей во всех турнирах, отличившись 14 голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Барселона собирается продлить контракт с Рафиньей.

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