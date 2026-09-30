Рафинья досрочно покинул расположение сборной Бразилии из-за повреждения

Вингер Барселоны Рафинья не поможет сборной Бразилии в заключительном во время нынешней международной паузы товарищеском матче с Индией, который состоится 3 октября.

Как сообщает Globo, Бразильская конфедерация футбола разрешила 29-летнему футболисту досрочно покинуть расположение национальной команды и вернуться в клуб.

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Рафинья в недавнем спарринге с Австралией (4:2) был заменен в перерыве из-за дискомфорта в правом бедре. Медицинское обследование не выявило травмы у игрока, однако ему диагностировали небольшой отек.

Из-за этого повреждения было принято решение, что вингер вернется в Барселону с целью избежать дополнительных рисков его здоровью, поскольку именно из-за проблем с правым бедром в прошлом сезоне он несколько раз оказывался в лазарете.

Отметим, что в текущем сезоне Рафинья провел в составе Барселоны восемь матчей во всех турнирах, отличившись 14 голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Барселона собирается продлить контракт с Рафиньей.

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