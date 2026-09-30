Снигур обыграла польскую соперницу на старте Пекина

Представительница Украины Дарья Снигур начала выступления на турнире в китайском Пекине с победы. В первом матче соперницей украинки стала польская теннисистка Катаржина Кава, занимающая 133-е место в рейтинге WTA.

Теннисистки провели на корте более двух часов, сыграв все три сета. В первой партии победу одержала польская спортсменка, которая начала матч с четырех выигранных подряд геймов. Всего Кава реализовала три брейк-пойнта в первом сете.

Вторую партию Снигур начала с удачного брейка, однако затем соперница смогла выровнять ситуацию. Украинка ответила и в итоге сравняла счет в матче.

В третьем сете Кава начала лучше, поведя со счетом 3:0. При этом подача у обеих спортсменок в этой партии была далека от идеала. В итоге теннисистки дошли до счета 5:5, после чего Снигур оказалась сильнее и выиграла два последних гейма в сете, а вместе с ними — и матч.

Следующей соперницей Снигур станет 14-я ракетка мира, итальянка Жасмин Паолини, пропускавшая первый круг турнира.

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