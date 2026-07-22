Снигур вышла в четвертьфинал турнира в Праге

Украинская теннисистка в двух сетах одолела турецкую соперницу.

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№54 WTA) успешно преодолела второй раунд турнира WTA 250 в Праге.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Чехии украинка боролась с турецкой соперницей Айлой Аксу (№216 WTA) и одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

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Матч продолжался один час. Снигур за игру трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов.

Это была вторая очная встреча теннисисток, а украинка удвоила свое преимущество.

WTA 250, Прага, Чехия

Второй круг

Дарья Снигур (Украина) - Айла Аксу (Турция) 6:3, 6:2

Следующей соперницей Снигур станет победительница матча между Николой Бартунковой из Чехии и Ланланой Тараруди из Таиланда.

Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина вышла во второй раунд турнира в Гамбурге.

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