iSport.ua
Русский Українська

Снигур вышла в четвертьфинал турнира в Праге

Украинская теннисистка в двух сетах одолела турецкую соперницу.
Сегодня, 13:31       Автор: Игорь Мищук
Дарья Снигур / Getty Images
Дарья Снигур / Getty Images

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№54 WTA) успешно преодолела второй раунд турнира WTA 250 в Праге.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Чехии украинка боролась с турецкой соперницей Айлой Аксу (№216 WTA) и одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Читай также: Семь украинок выступят в основной сетке US Open-2026

Матч продолжался один час. Снигур за игру трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов.

Это была вторая очная встреча теннисисток, а украинка удвоила свое преимущество.

WTA 250, Прага, Чехия
Второй круг

Дарья Снигур (Украина) - Айла Аксу (Турция) 6:3, 6:2

Следующей соперницей Снигур станет победительница матча между Николой Бартунковой из Чехии и Ланланой Тараруди из Таиланда.

Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина вышла во второй раунд турнира в Гамбурге.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA дарья снигур

Статьи по теме

Калинина сыграет в четвертьфинале турнира в Гамбурге Калинина сыграет в четвертьфинале турнира в Гамбурге
Калинина оформила выход в четвертьфинал турнира в Гамбурге Калинина оформила выход в четвертьфинал турнира в Гамбурге
Семь украинок выступят в основной сетке US Open-2026 Семь украинок выступят в основной сетке US Open-2026
Калинина вышла во второй раунд турнира в Гамбурге Калинина вышла во второй раунд турнира в Гамбурге

Видео

Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча
Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла одну позицию после отсутствия на ЧМ-2026
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Университатю в квалификации Лиги Европы и сыграют с ПАОК
просмотров
Калинина сыграет в четвертьфинале турнира в Гамбурге
просмотров

Последние новости

Теннис14:50
Калинина сыграет в четвертьфинале турнира в Гамбурге
Теннис14:40
Калинина оформила выход в четвертьфинал турнира в Гамбурге
Европа14:20
Манчестер Сити выставил на аукцион личные вещи Гвардиолы
Теннис13:31
Снигур вышла в четвертьфинал турнира в Праге
Европа12:42
Манчестер Юнайтед представил гостевую форму на следующий сезон
Бокс11:59
Фьюри провел первую битву взглядов с Вахом
Бокс11:28
Тренер Верховена отреагировал на отказ Усика от реванша
Европа10:49
Бельгия определилась с новым тренером сборной
Бокс10:05
Бокс: расписание боев
Бокс09:58
Джошуа устроил дуэль взглядов с Пренгой перед боем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK