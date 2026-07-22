Бельгия определилась с новым тренером сборной

Королевская бельгийская футбольная ассоциация договорилась с Марком ван Боммелем о его назначении на пост главного тренера сборной.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, контракт с 49-летним нидерландским специалистом будет рассчитан до лета 2028 года. Официально о назначении нового тренера должны объявить с ближайшее время.

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Во главе сборной Бельгии ван Боммель сменит Руди Гарсию, контракт с которым не стали продлевать после чемпионата мира-2026.

На мировом первенстве бельгийская национальная команда под руководством французского специалиста дошла до четвертьфинала, где уступила 1:2 будущему победителю турнира сборной Испании.

Напомним, что последним местом работы ван Боммеля был Антверпен, который он возглавлял с 2022 по 2024 год и завоевал чемпионство, Кубок и Суперкубок Бельгии. Ранее нидерландец также работал с ПСВ и Вольфсбургом и входил в тренерский штаб сборных Саудовской Аравии и Австралии.

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