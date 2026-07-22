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Кабайелу планируют организовать объединительный бой

Новые чемпионы, которым титулы перешли от Усика, могут встретиться осенью в Германии.
Сегодня, 08:55       Автор: Игорь Мищук
Агит Кабайел / Getty Images
Агит Кабайел / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел может провести унификацию с обладателем титула WBA Муратом Гассиевым.

Как сообщил обозреватель Майк Коппинджер из издания The Ring, ссылаясь на слова менеджера Кабайела Спенсера Брауна, команда немецкого боксера рассматривает россиянина в качестве потенциального соперника, чтобы устроить объединительный бой.

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Свой следующий поединок чемпион WBC планирует провести в сентябре или октябре в Германии.

Напомним, что Кабайел и Гассиев были повышены до статуса полноценных чемпионов после того, как Александр Усик освободил свои титулы WBC, WBA и IBF.

Кабайел последний раз выходил в ринг в январе, когда одолел техническим нокаутом в третьем раунде Дамиана Кныбу.

Гассиев в июле успешно провел дебютную защиту пояса, победив техническим нокаутом в шестом раунде Петера Кадиру.

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