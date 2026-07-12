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Новый чемпион WBA в супертяжелом весе успешно провел первую защиту

Гассиев одержал победу техническим нокаутом.
Сегодня, 00:32       Автор: Игорь Мищук
Мурат Гассиев / Getty Images
Мурат Гассиев / Getty Images

Новый чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянин Мурат Гассиев (34-2, 27 КО) успешно провел дебютную защиту титула против немца Петера Кадиру (23-2, 13 КО).

Немецкий боксер вышел на этот бой на коротком уведомлении, заменив француза Тони Йоку (15-3, 12 КО), который получил травму спины в тренировочном лагере.

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При этом WBA санкционировала эту защиту, несмотря на то что Кадиру не входит в топ-15 рейтинга организации.

Гассиев одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде, когда рефери остановил поединок после того, как угол немецкого боксера выбросил полотенце.

Напомним, что пояс WBA в супертяжелом весе достался Гассиеву после того, как Александр Усик освободил все свои титулы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBA Мурат Гассиев

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