Мбаппе и Чуамени будут готовы сыграть с Испанией в полуфинале ЧМ-2026

Нападающий и полузащитник помогут команде в важном поединке.

Нападающий Килиан Мбаппе и полузащитник Орельен Чуамени будут готовы выйти на поле в полуфинальном матче чемпионата мира-2026 против Испании.

Об этом сообщает L'Équipe.

Мбаппе получил ушиб в четвертьфинальном поединке с Марокко (2:0) и был заменен на 77-й минуте, однако повреждение оказалось несерьезным и игрок будет готов к полуфиналу.

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Чуамени из-за травмы бедра пропустил матчи 1/8 финала против Парагвая (1:0) и 1/4 финала против Марокко (2:0), но также восстановился.

Полуфинальный матч ЧМ-2026 между Францией и Испанией состоится во вторник, 14 июля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Мбаппе записал в свой актив уникальное достижение на чемпионатах мира.

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