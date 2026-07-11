Умер футболист сборной ЮАР, сыгравший на ЧМ-2026

Ушел из жизни полузащитник Мамелоди Сандаунс и сборной ЮАР Джейден Адамс после возвращения с чемпионата мира-2026.

25-летний футболист был обнаружен мертвым в своем доме в городе Стелленбош утром в субботу, 11 июля.

Как сообщает Sunday World, точные причины смерти Адамса пока не установлены, но, по предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством из-за депрессии.

Отмечается, что во время пребывания на мировом первенстве футболист пережил личную трагедию - две недели назад скончалась 72-летняя бабушка игрока.

Адамс на ЧМ-2026 сыграл в трех из четырех матчей сборной ЮАР на турнире.

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