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Футбол

ЮАР проиграла Канаде, а её тренер установил рекорд плей-офф

Бельгийский наставник побил рекорд Табареса.
Сегодня, 07:24       Автор: Валентина Чорноштан
Уго Брос / Getty Images
Уго Брос / Getty Images

Главный тренер сборной ЮАР Уго Брос стал самым возрастным наставником в истории плей‑офф чемпионата мира.

Напомним, что ему 74 года и 79 дней, и под его руководством южноафриканцы сумели дойти до 1/16 финала, где уступили хозяевам Мундиаля.

Следовательно, Брос превзошёл рекорд Оскара Табареса, который тренировал Уругвай на чемпионате мира‑2018 в возрасте 71 года и 125 дней.

При этом самым возрастным тренером в истории турнира остаётся Дик Адвокат из Кюрасао (78 лет).

Среди других возрастных специалистов текущего чемпионата также выделяются Мирослав Коубек (74) и Карлуш Кейруш (73).

Тем временем  Ноттингем заменит свою звезду хавбеком Ливерпуля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЮАР

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