ЮАР проиграла Канаде, а её тренер установил рекорд плей-офф
Главный тренер сборной ЮАР Уго Брос стал самым возрастным наставником в истории плей‑офф чемпионата мира.
Напомним, что ему 74 года и 79 дней, и под его руководством южноафриканцы сумели дойти до 1/16 финала, где уступили хозяевам Мундиаля.
Следовательно, Брос превзошёл рекорд Оскара Табареса, который тренировал Уругвай на чемпионате мира‑2018 в возрасте 71 года и 125 дней.
‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 28, 2026
🇿🇦🇧🇪 Hugo Broos (74 años y 79 días) se convierte hoy en el entrenador MÁS VETERANO en dirigir un partido de eliminación directa en TODA la historia de la Copa del Mundo.
Supera a 🇺🇾 Óscar Tabárez, quien dirigió a Uruguay en los cuartos de 2018 con 71 años… pic.twitter.com/YPMOwyRwBW
При этом самым возрастным тренером в истории турнира остаётся Дик Адвокат из Кюрасао (78 лет).
Среди других возрастных специалистов текущего чемпионата также выделяются Мирослав Коубек (74) и Карлуш Кейруш (73).
Тем временем Ноттингем заменит свою звезду хавбеком Ливерпуля.
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