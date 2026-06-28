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Футбол

Монтелла сохранил место во главе сборной Турции

Однако итальянцу выставили ряд условий.
Вчера, 23:45       Автор: Андрей Безуглый
Винченцо Монтелла / Getty Images
Винченцо Монтелла / Getty Images

Федерация футбола Турции решила не увольнять Винченцо Монтеллу, сообщает Takvim.

Напомним, что турецкая сборная вылетела с ЧМ-2026, заняв последнее место в группе с США, Парагваем и Австралией.

Сегодня федерация провела встречу с Монтеллой, по итогам которой итальянец остался во главе команды. Однако перед стартом Лиги наций в команде проведут перемены.

Во-первых, к тренерскому штабу присоединится ментор, а также проведут ряд замен среди тренеров по физподготовке.

Во-вторых, тренеру указали на необходимость пересмотреть его тактику игры без центрфорварда. И в-третьих, Монтелла должен будет более гибко подходить к формированиию состава и обращать внимание на игроков в хорошей форме.

Ранее также сообщалось, что тренер Южной Кореи сам подал в отставку.

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