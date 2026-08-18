Полузащитник Баварии объяснил, почему уже дважды терял сознание на поле

Полузащитник Баварии Джамал Мусиала объяснил, почему терял сознание на поле в двух подряд матчах.

После повторного инцидента в сегодняшнем спарринге с Хайденхаймом (4:2) 23-летний футболист у себя в Instagram опубликовал пост, в котором рассказал, что ему диагностировали абсансы - одну из разновидностей эпилептического приступа, который характеризуется внезапным временным отключением сознания, во время которого человек не реагирует на внешние раздражители, или потерей сознания.

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"Прежде всего - со мной все в порядке! Я особенно благодарен за ваши сообщения и поддержку! Я понимаю, что многие из вас переживают. Сегодня я хочу развеять эти опасения и кое-что объяснить: у меня выявили временные, кратковременные, но хорошо поддающиеся лечению абсансы, вызванные неврологической дисфункцией. Они могут приводить к ситуациям, которые происходили в последнее время, например, в матче против Лейпцига или против Хайденхайма.

Я знаю, что на первый взгляд это выглядит пугающе, но для меня сейчас это часть повседневной жизни. Я нахожусь под лучшим медицинским наблюдением и настроен очень оптимистично. Бавария и мое близкое окружение всегда рядом со мной и поддерживают меня на этом пути. Важно отметить: никакого дополнительного риска для здоровья нет. В тесном сотрудничестве и регулярном диалоге с экспертами моим личным желанием было принять этот вызов и с разрешения врачей-неврологов продолжать посвящать себя тому, что больше всего помогает моему выздоровлению: просто жить обычной жизнью и дальше отдаваться своей страсти - игре в футбол.

За это решение я взял ответственность на себя. В целом у меня очень хорошие ощущения, и я на правильном пути. Больше всего на этом пути мне помогает возможность вместе с командой и при вашей невероятной поддержке продолжать стремиться к победам и трофеям. Надеюсь, это поможет вам лучше меня понять. В то же время прошу с пониманием отнестись к тому, что в дальнейшем я хочу обсуждать эту тему только в кругу самых близких людей, клуба и специалистов", - написал Мусиала.

Напомним, что первый инцидент с потерей сознания Мусиалой случился 15 августа во время товарищеского матча с Лейпцигом (3:1).

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