Бавария в шаге от продления своей главной звезды

Бавария близка к продлению контракта с Харри Кейном, пишет Флориан Плеттенберг.

Напомним, что текущий контракт 33-летнего англичанина рассчитан до 2027 года.

При этом стороны уже согласовали подписание нового соглашения. Оно будет действовать, скорее всего, до 2029 года.

Осталось уладить последние детали, и Кейн официально подпишет новый контракт с Баварией.

Напомним, что на счету форварда в текущем сезоне четыре матча, в которых он отличился тремя голами и ассистом.

Ранее также сообщалось, что дебютант сборной Англии покинул команду.

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