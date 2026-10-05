iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бавария в шаге от продления своей главной звезды

Харри Кейн подпишет новый контракт.
Сегодня, 19:47       Автор: Андрей Безуглый
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Бавария близка к продлению контракта с Харри Кейном, пишет Флориан Плеттенберг.

Напомним, что текущий контракт 33-летнего англичанина рассчитан до 2027 года.

При этом стороны уже согласовали подписание нового соглашения. Оно будет действовать, скорее всего, до 2029 года.

Осталось уладить последние детали, и Кейн официально подпишет новый контракт с Баварией.

Напомним, что на счету форварда в текущем сезоне четыре матча, в которых он отличился тремя голами и ассистом.

Ранее также сообщалось, что дебютант сборной Англии покинул команду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Жезуш возомнил себя Фергюсоном": Бывший партнер Роналду поддержал португальца "Жезуш возомнил себя Фергюсоном": Бывший партнер Роналду поддержал португальца
Фьюри назвал единственный способ, каким Джошуа может победить его Фьюри назвал единственный способ, каким Джошуа может победить его
Трубин, Велетень, Пономаренко - в старте: Украина огласила состав на матч с Венгрией Трубин, Велетень, Пономаренко - в старте: Украина огласила состав на матч с Венгрией
Стали известны претенденты на Golden Boy-2026 Стали известны претенденты на Golden Boy-2026

Видео

Историческое фиаско: Англия сокрушила в гостях Хорватию в Лиге наций - видео матча
Историческое фиаско: Англия сокрушила в гостях Хорватию в Лиге наций - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут второй матч с Венгрией в Лиге наций
просмотров
Футбол сегодня: Украина принимает Венгрию в Лиге наций, матчи Франции, Италии, Румынии
просмотров
Свитолина прошла в третий раунд Пекина
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей девятого тура
просмотров

Последние новости

Европа22:02
"Жезуш возомнил себя Фергюсоном": Бывший партнер Роналду поддержал португальца
Бокс21:54
Фьюри назвал единственный способ, каким Джошуа может победить его
Лига наций20:50
Трубин, Велетень, Пономаренко - в старте: Украина огласила состав на матч с Венгрией
Европа20:45
Стали известны претенденты на Golden Boy-2026
Лига наций20:12
Тренер Португалии рассказал, готов ли вернуть Роналду в сборную после конфликта
Европа19:47
Бавария в шаге от продления своей главной звезды
Европа19:23
Милан собирается в январе арендовать форварда Реала
Другие18:50
Сборную росии допустили на женский ЧМ-2027 по волейболу
Бокс18:39
Промоутер Джошуа рассказал, возможен ли реванш с Фьюри
Киберспорт17:55
NaVi одержали вторую победу на ESL Pro League Season 24
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK