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Футбол

Алекс Скотт выбыл из сборной Англии после дебюта в основе

Полузащитник Борнмута Алекс Скотт досрочно покинул расположение сборной Англии из-за травмы.
Сегодня, 12:50       Автор: Сергей Носенко
Алекс Скотт / Getty Images
Алекс Скотт / Getty Images

23-летний футболист получил повреждение еще до матча против Хорватии, однако решил сыграть и впервые вышел в стартовом составе национальной команды. Англия разгромила соперника со счетом 7:0, а Скотт провел на поле 70 минут.

Теперь хавбек вернулся в Борнмут для дополнительного обследования. По информации talkSPORT, восстановление может занять до двух месяцев.

Поэтому Скотт пропустит ближайший матч Англии с Чехией, а также рискует надолго выпасть из состава Борнмута. Следующей игрой клубу предстоит встретиться с Челси.

Главный тренер англичан Томас Тухель ранее высоко оценил игру Скотта против Хорватии и отметил, что команде нужны дополнительные варианты в центре поля.

А в это время случился очередной скандал на матче Ирландия – Израиль: игрок плюнул в тренера

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии по футболу Алекс Скотт

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