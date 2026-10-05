Алекс Скотт выбыл из сборной Англии после дебюта в основе

23-летний футболист получил повреждение еще до матча против Хорватии, однако решил сыграть и впервые вышел в стартовом составе национальной команды. Англия разгромила соперника со счетом 7:0, а Скотт провел на поле 70 минут.

Теперь хавбек вернулся в Борнмут для дополнительного обследования. По информации talkSPORT, восстановление может занять до двух месяцев.

Поэтому Скотт пропустит ближайший матч Англии с Чехией, а также рискует надолго выпасть из состава Борнмута. Следующей игрой клубу предстоит встретиться с Челси.

Главный тренер англичан Томас Тухель ранее высоко оценил игру Скотта против Хорватии и отметил, что команде нужны дополнительные варианты в центре поля.

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