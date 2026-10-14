Борнмут установил цену на ключевого игрока на фоне интереса грандов АПЛ

"Вишни" могут в январе рассмотреть предложения по Алексу Скотту.

Борнмут установил цену на своего основного полузащитника Алекса Скотта, на которого претендуют ведущие клубы английской Премьер-лиги.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, во время зимнего трансферного окна руководство "вишен" будет требовать за 23-летнего футболиста не менее 100 миллионов фунтов стерлингов (около 118 миллионов евро).

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В Борнмуте не исключают, что будут готовы отпустить английского хавбека в январе, если поступит выгодное предложение.

По информации источника, в подписании полузащитника заинтересованы Челси и Ливерпуль.

В текущем сезоне Скотт провел в составе Борнмута во всех турнирах шесть матчей, отличившись одним голом и двумя результативными передачами. Недавно полузащитник дебютировал за сборную Англии, приняв участие в поединках Лиги наций с Чехией (2:0) и Хорватией (7:0).

Ранее сообщалось, что Челси нашел замену Энцо Фернандесу.

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