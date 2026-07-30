Трансферная цель Барселоны перенёс операцию и выбыл на несколько месяцев

Нападающий Борнмута Эли Крупи успешно перенёс операцию после перелома пятой плюсневой кости.

Добавим, что 19-летний француз уже начал восстановление. Ожидается, что на реабилитацию уйдёт от трёх до четырёх месяцев, если процесс пройдёт без осложнений.

🚨 Eli Junior Kroupi after surgery following his injury, out and not available for the next 3/4 months. pic.twitter.com/Vy4ClnqbvS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026

Однако из‑за того, что сезон АПЛ начнётся в конце августа, для Борнмута потеря Крупи станет серьёзным ударом, ведь он считался одним из ключевых игроков команды.

Отмечается, что также в его услугах интересовалась Барселона, которая хотела подписать его в случае срыва трансфера Альвареса, однако реализация этого трансфера теперь ставится под вопрос из‑за травмы игрока.

Тем временем будущий новичок Челси покинул Брентфорд свободным агентом.

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