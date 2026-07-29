Будущий новичок Челси покинул Брентфорд свободным агентом

Полузащитник Джордан Хендерсон ушел из Брентфорда в статусе свободного агента.

Как сообщает официальный сайт "пчел", 36-летний футболист и клуб прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, расторгнув контракт, который был рассчитан до лета 2027 года.

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"Я покидаю Брентфорд с большой благодарностью за возможность, которую мне дал клуб, а также за поддержку и заботу, которую с первого дня получали я и моя семья. Возвращение в АПЛ было для меня очень важным, и именно Брентфорд предоставил мне этот шанс. Я всегда буду за это благодарен.

Надеюсь, что смог внести свой вклад и помочь команде в важный для клуба период. В прошлом сезоне мы многого достигли вместе, и все, кто к этому причастен, должны гордиться этим. Брентфорд - особенный клуб. Он амбициозный, прогрессивный и наполнен замечательными людьми. От владельцев и руководства до тренерского штаба, игроков и всех, кто работает за кулисами. Для меня было честью быть частью этого клуба", - заявил Хендерсон.

Ожидается, что в ближайшее время полузащитник станет игроком Челси, подписав контракт до июня 2028 года.

Напомним, что Хендерсон присоединился к Брентфорду прошлым летом и провел в составе команды во всех турнирах 34 матча, отличившись одним голом и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Челси также собирается подписать опытного нападающего.

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