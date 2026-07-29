Монако отклонил очередное предложение ПСЖ

Вингер Монако Манес Аклиуш может остаться в команде, пишет L’Equipe.

На 24-летнего вингера претендует ПСЖ, но монегаски пока отклонили все предложения парижан.

Цена вингера уже дошла до 45 млн евро, однако Монако все еще не готов расстаться с игроком.

Несмотря на ряд неудач, ПСЖ намерен довести дело до конца и будет готовить еще более щедрое предложение.

Отметим, что Трансфермаркт оценивает Аклиуша в 50 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Реал готовит очередной трансфер.

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