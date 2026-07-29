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Футбол

В Бразилии игрок получил необычное наказание за травмирование соперника

Виктор Габриэл пропустит немалый срок.
Сегодня, 13:33       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Габриэл / Getty Images
Виктор Габриэл / Getty Images

Защитник Интернасьоналя Виктор Габриэл получил необычное наказание, сообщает ESPN.

В матче против Крузейро Габриэл сломал ногу Габриэлу Пеку.

Для Пека это был первый за новую команду, которая заплатила за него рекордные для себя 12 млн евро.

Высший спортивный суд Бразилии посчитал, что для Габриэла будет недостаточно обычного наказания и дисквалифицировал его до тех пор, пока Пек не вернется на поле.

Запрет действует в течение 180 дней, но защитник сможет вернуться на поле раньше, если Пек успеет восстановиться. Также он может подать апелляцию.

Ранее также сообщалось, что Реал определился с судьбой Винисиуса.

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