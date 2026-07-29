Сборная Туниса назначила очередного главного тренера

Федерация футбола Туниса назвала нового главного тренера сборной.

Напомним, что Тунис вылетел с ЧМ-2026 еще на групповом этапе, сменив двух тренеров. Начал турнир Сабри Лямуши, а закончил - Эрве Ренар.

По окончания мундиаля француз также покинул пост, и Тунису пришлось искать нового специалиста.

Им стал Муан Шаабани, заключивший контракт до 2030 года.

Ранее также сообщалось, что защитник сборной Испании сдержал свое обещание.

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