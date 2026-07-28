iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Кукурелья сдержал слово и сделал особенное тату после победы на ЧМ-2026

Игрок сборной Испании набил на руке изображение главного тренера национальной команды.
Сегодня, 19:38       Автор: Игорь Мищук
Марк Кукурелья / Getty Images
Марк Кукурелья / Getty Images

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья после триумфа на чемпионате мира-2026 сделал обещанную татуировку.

Ранее 28-летний футболист заявил, что набьет себе изображение главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте в случае победы на мировом первенстве.

Читай также: Испания перебила незаметную Аргентину и вырвала победу в финале ЧМ-2026

Испанский защитник сдержал слово и отчитался о проделанной работе у себя в Instagram.

"Обещание выполнено", - написал Кукурелья.

Ранее ФИФА представила символическую сборную ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании Марк Кукурелья Луис де ла Фуэнте

Статьи по теме

Де ла Фуэнте объяснил, почему Ямаль вырос на ЧМ, несмотря на всего 1 забитый мяч Де ла Фуэнте объяснил, почему Ямаль вырос на ЧМ, несмотря на всего 1 забитый мяч
Руни жёстко раскритиковал Месси за эпизод с Кукурельей в финале ЧМ Руни жёстко раскритиковал Месси за эпизод с Кукурельей в финале ЧМ
Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча
Испания перебила незаметную Аргентину и вырвала победу в финале ЧМ-2026 Испания перебила незаметную Аргентину и вырвала победу в финале ЧМ-2026

Видео

ФИФА назвала лучший гол на ЧМ-2026
ФИФА назвала лучший гол на ЧМ-2026

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Первой лиги Украины
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли первый матч ПАОКу в квалификации Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Европа22:19
Лион подписал нападающего Ювентуса
Украина21:24
Харьков вернул в Украину защитника из МЛС
Европа20:46
Лучший игрок ЧМ-2026 успешно перенес операцию на спине
Бокс20:05
"Думал, мы потеряли бой": Менеджер Фьюри оценил выступление Джошуа против Пренги
ЧМ-202619:38
Кукурелья сдержал слово и сделал особенное тату после победы на ЧМ-2026
Европа18:40
Триумфатор Евро-2020 вернулся на пост тренера сборной Италии
Бокс17:59
"Команда работает": Усик сделал заявление по поводу следующего боя
Европа17:31
Манчестер Сити продлил контракт с ключевым защитником
Европа16:55
Довбик отправился в новый клуб для завершения трансфера
Бокс14:54
СМИ: Усик проведёт последний бой против Уайлдера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK