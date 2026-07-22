Лишь трое испанцев попали в команду.

ФИФА представила символическую сборную ЧМ-2026.

Напомним, что чемпионами мира стала сборная Испании, однако лишь три игрока "Фурии Роха" попали в команду.

Также тремя игроками представлен полуфиналист ЧМ сборная Франции, а Аргентина только двумя.

Символическая сборная ЧМ-2026 по футболу

Вратарь: Возинья (Кабо-Верде)

Защитники: Педро Порро (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Дайо Упамекано (Франция), Марк Кукурелья (Испания)

Полузащитники: Родри (Испания), Майкл Олисе (Франция), Джуд Беллингем (Англия)

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Голанд (Норвегия), Килиан Мбаппе (Франция)

Со всеми результатами матчей ЧМ-2026 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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