Легенда Барселоны намерен начать тренерскую карьеру

Бывший полузащитник Барселоны Серхио Бускетс намерен начать тренерскую карьеру, пишет Diario Sport.

Накануне 38-летний испанец посетил тренировочную базу каталонцев, где провел переговоры с тренером Барса Атлетик Жулиано Белетти.

Бускетс хочет войти в тренерский штаб Белетти и набираться опыта. А уже потом попробовать самостоятельную карьеру.

В клубе положительно относятся к тому, чтобы Бускетс снова вернулся в клуб. В Барселоне надеются, что из него получится хороший тренер.

Однако пока Бускетс готов поработать в четвертой испанской лиге, чтобы набираться опыта подальше от внимания прессы.

Ранее также сообщалось, что форвард Реала может перейти в АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!