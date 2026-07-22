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Футбол

Легенда Барселоны намерен начать тренерскую карьеру

Серхио Бускетс войдет в тренерский штаб Барсы Атлетик.
Сегодня, 18:57       Автор: Андрей Безуглый
Серхио Бускетс / Getty Images
Серхио Бускетс / Getty Images

Бывший полузащитник Барселоны Серхио Бускетс намерен начать тренерскую карьеру, пишет Diario Sport.

Накануне 38-летний испанец посетил тренировочную базу каталонцев, где провел переговоры с тренером Барса Атлетик Жулиано Белетти.

Бускетс хочет войти в тренерский штаб Белетти и набираться опыта. А уже потом попробовать самостоятельную карьеру.

В клубе положительно относятся к тому, чтобы Бускетс снова вернулся в клуб. В Барселоне надеются, что из него получится хороший тренер.

Однако пока Бускетс готов поработать в четвертой испанской лиге, чтобы набираться опыта подальше от внимания прессы.

Ранее также сообщалось, что форвард Реала может перейти в АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Бускетс

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