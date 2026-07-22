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Футбол

ПСЖ рассматривает трансфер универсального нападающего

Шарль де Кетеларе высоко оценивается парижанами.
Сегодня, 17:02       Автор: Андрей Безуглый
Шарль де Кетеларе / Getty Images
Шарль де Кетеларе / Getty Images

Нападающий Аталанты Шарль де Кетеларе попал в сферу интересов ПСЖ, пишет Саша Тавольери.

По информации инсайдера, в парижском клубе высоко оценивают универсальность бельгийца. Однако пока не уверены в трансфере.

25-летний нападающий пока просто находится под изучением скаутов парижан.

Напомним, что ранее ПСЖ расстался с Гонсалу Рамушем, и сейчас в клубе нет опытного игрока, который считался бы чистым форвардом.

В прошлом сезоне Шарль де Кетеларе провел 42 матча, отличившись пятью голами и семью ассистами.

Ранее также Челси оформил рекордный трансфер.

 

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