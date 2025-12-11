iSport.ua
УЕФА назвал символическую сборную шестого тура Лиги чемпионов

Определилась команда недели главного еврокубка.
Сегодня, 19:55       Автор: Игорь Мищук
УЕФА назвал команду недели Лиги чемпионов / Getty Images
УЕФА назвал команду недели Лиги чемпионов / Getty Images

УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов по итогам матчей шестого тура общего этапа еврокубкового турнира.

В команду недели попали представители 11 разных клубов.

Читай также: Вингер Арсенала признан игроком недели в Лиге чемпионов

Символическая сборная шестого тура Лиги чемпионов:

  • Вратарь: Унаи Симон (Атлетик).
  • Защитники: Нико О'Райли (Манчестер Сити), Мохаммед Салису (Монако), Давид Ганцко (Атлетико), Жюль Кунде (Барселона).
  • Полузащитники: Леннарт Карл (Бавария), Ричард Риос (Бенфика), Шарль де Кетеларе (Аталанта).
  • Нападающие: Энтони Гордон (Ньюкасл), Мейсон Гринвуд (Марсель), Нони Мадуэке (Арсенал).

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Лиги чемпионов-2025/26.

