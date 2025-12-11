УЕФА назвал символическую сборную шестого тура Лиги чемпионов
Определилась команда недели главного еврокубка.
УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов по итогам матчей шестого тура общего этапа еврокубкового турнира.
В команду недели попали представители 11 разных клубов.
Символическая сборная шестого тура Лиги чемпионов:
- Вратарь: Унаи Симон (Атлетик).
- Защитники: Нико О'Райли (Манчестер Сити), Мохаммед Салису (Монако), Давид Ганцко (Атлетико), Жюль Кунде (Барселона).
- Полузащитники: Леннарт Карл (Бавария), Ричард Риос (Бенфика), Шарль де Кетеларе (Аталанта).
- Нападающие: Энтони Гордон (Ньюкасл), Мейсон Гринвуд (Марсель), Нони Мадуэке (Арсенал).
Team of the Week for MD6 👇@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/DGhHgJoBhN— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2025
