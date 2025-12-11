Воспитанник Динамо дебютировал в еврокубках

Защитник Владислав Захарченко впервые вышел в составе киевского Динамо на европейской арене. Центрбек появился в старте столичного гранда на поединок 5-го тура Лиги конференций против итальянской Фиорентины.

19-летний украинец сформировал пару в центре защиты с сенегальцем Алиу Тиаре. Помочь Руслану Нещерету удержать ворота сухими молодой дуэт не сумел. "Фиалки" открыли счёт в первом тайме.

Уроженец Чигирина Захарченко дебютировал в первой команде Динамо осенью. Сначала он сыграл полный матч в Кубке Украины. Затем защитник провел 3 поединка в Премьер-лиге.

Кстати, накануне Динамо U-19 пробилось в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!