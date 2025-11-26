Шовковский раскрыл потери перед Омонией
Наставник киевского Динамо Александр Шовковский пообщался с прессой перед 4-м туром Лиги конференций. Главный тренер "бело-синих" рассказал о кадровых проблемах, сообщает официальный сайт клуба.
"К уже присутствующим в лазарете Ярмоленко, Шапаренко и Биловару добавился Бражко после игры с Колосом.
Было сделано обследование, показавшее, что у него имеется перелом ребра. Поэтому в ближайшее время мы на него тоже не сможем рассчитывать", – заявил специалист.
И Динамо, и кипрская Омония посредственно стартовали в основном раунде турнира. Команда Шовковского оформила одну победу при двух поражениях. Никосийцы же дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.
К слову, ранее Динамо U-19 обыграло Хиберниан в Юношеской лиге УЕФА.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!