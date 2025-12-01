iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Динамо обновило клубный антирекорд в УПЛ

Смена тренера пока не помогла.
Вчера, 18:26       Автор: Антон Федорцив
Динамо / ФК Динамо
Динамо / ФК Динамо

Киевское Динамо уступило Полтаве (1:2) в 14-м туре Премьер-лиги. Домашнее поражение стало четвертым подряд для "бело-синих" в чемпионате Украины.

До сих пор столичный гранд ни разу не имел 4-матчевую серию поражений в элитном дивизионе. Предыдущий антирекорд составлял 3 поединка. Его киевляне установили по итогам предыдущего тура УПЛ.

Неудачная серия Динамо стартовала в 11-м туре. Тогда "бело-синие" уступили донецкому Шахтеру в Классическом. Далее столичный гранд проиграл черкасскому ЛНЗ и Колосу из Ковалевки.

Кстати, легендарный хавбек Владимир Мунтян скончался в 79 лет сегодня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ динамо

Статьи по теме

Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Климчук и Обах остаются лидерами Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Климчук и Обах остаются лидерами
Таблица УПЛ: Шахтер продолжает лидировать, ЛНЗ и Полесье приблизились, Динамо - все еще седьмое Таблица УПЛ: Шахтер продолжает лидировать, ЛНЗ и Полесье приблизились, Динамо - все еще седьмое
УПЛ: Динамо сенсационно уступило Полтаве, Шахтер вырвал ничью против Кривбасса УПЛ: Динамо сенсационно уступило Полтаве, Шахтер вырвал ничью против Кривбасса
Шахтер драматично спасся от поражения Кривбассу Шахтер драматично спасся от поражения Кривбассу

Видео

ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: топ-клубы УПЛ играют сегодня против Полтавы и Кривбасса
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров
УПЛ: Динамо сенсационно уступило Полтаве, Шахтер вырвал ничью против Кривбасса
просмотров

Последние новости

Европа00:30
Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025
Вчера, 23:49
Бокс23:49
Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой
Европа23:21
Зинченко возобновил тренировки в общей группе
Бокс22:48
Усик назвал самого желаемого соперника на ближайший бой
Украина22:30
Календарь Шахтера: "горняки" завершили вничью матч с Кривбассом в УПЛ
Бокс22:10
Бокс: расписание боев
Бокс21:59
Бой Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона официально анонсирован
Украина21:30
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Климчук и Обах остаются лидерами
Украина21:20
Таблица УПЛ: Шахтер продолжает лидировать, ЛНЗ и Полесье приблизились, Динамо - все еще седьмое
Бокс20:58
Усик признан лучшим боксером 2025 года по версии WBC
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK