Динамо обновило клубный антирекорд в УПЛ

Смена тренера пока не помогла.

Киевское Динамо уступило Полтаве (1:2) в 14-м туре Премьер-лиги. Домашнее поражение стало четвертым подряд для "бело-синих" в чемпионате Украины.

До сих пор столичный гранд ни разу не имел 4-матчевую серию поражений в элитном дивизионе. Предыдущий антирекорд составлял 3 поединка. Его киевляне установили по итогам предыдущего тура УПЛ.

Неудачная серия Динамо стартовала в 11-м туре. Тогда "бело-синие" уступили донецкому Шахтеру в Классическом. Далее столичный гранд проиграл черкасскому ЛНЗ и Колосу из Ковалевки.

