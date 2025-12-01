iSport.ua
Умер легенда Динамо Владимир Мунтян

Вечная память.
Владимир Мунтян / dynamo.kiev.ua
Владимир Мунтян / dynamo.kiev.ua

На 80-м году жизни 1 декабря скончался легендарный игрок киевского Динамо Владимир Мунтян. Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

В юношеские годы он присоединился к "столичной" команде, где и провел всю свою карьеру.

В составе "бело-синих" Мунтяну удалось семь раз выиграть чемпионат СССР, дважды стать обладателем Кубка страны, а также завоевать Кубок обладателей Кубков УЕФА (1975) и Суперкубок УЕФА (1975).

Также Владимир Мунтян работал тренером: он возглавлял динамовскую футбольную школу, олимпийскую сборную Украины, Черкассы, симферопольскую Таврию, Оболонь, Кривбасс, Ворсклу и киевский СКА.

Добавим, что Мунтян долгое время находился в тяжелом состоянии из-за болезни.

