"Смешанные ощущения": Игрок Динамо оценил свой дебют в проигранном аутсайдеру матче

Полузащитник Богдан Редушко прокомментировал поединок с Полтавой.
Сегодня, 17:42       Автор: Игорь Мищук
Богдан Редушко / ФК Динамо Киев
Богдан Редушко / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Богдан Редушко поделился впечатлениями от своего дебюта за первую команду в проигранном матче с Полтавой.

Накануне в 14-м туре украинской Премьер-лиги последняя команда чемпионата сумела обыграть в гостях киевлян со счетом 2:1.

Читай также: Динамо в дебюте Костюка проиграло Полтаве

"У меня смешанные ощущения. С одной стороны счастлив, что дебютировал, отдал ассист, но мы проиграли, а для Динамо - это плохой результат.

Это была моя мечта с детства, и все, что я делал на протяжении всей моей игровой карьеры, было ради этого. Теперь получил шанс, поэтому, как я уже сказал, одновременно счастлив и не счастлив, потому что мы проиграли.

Я выходил на игру не только, чтобы дебютировать, но и делать результат, поэтому где-то внутри ожидал, что удастся отдать голевую передачу.

Что из наработок не удалось реализовать? Точно не могу сказать. Вроде бы, в течение последних минут грузили мяч в штрафную соперника, имели полное преимущество, но не реализовали свои моменты и не забили", - приводит слова Редушко официальный сайт Динамо.

Ранее тренер Динамо Игорь Костюк назвал причины сенсационного поражения от аутсайдера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

