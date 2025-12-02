"Смешанные ощущения": Игрок Динамо оценил свой дебют в проигранном аутсайдеру матче

Полузащитник Динамо Богдан Редушко поделился впечатлениями от своего дебюта за первую команду в проигранном матче с Полтавой.

Накануне в 14-м туре украинской Премьер-лиги последняя команда чемпионата сумела обыграть в гостях киевлян со счетом 2:1.

"У меня смешанные ощущения. С одной стороны счастлив, что дебютировал, отдал ассист, но мы проиграли, а для Динамо - это плохой результат.

Это была моя мечта с детства, и все, что я делал на протяжении всей моей игровой карьеры, было ради этого. Теперь получил шанс, поэтому, как я уже сказал, одновременно счастлив и не счастлив, потому что мы проиграли.

Я выходил на игру не только, чтобы дебютировать, но и делать результат, поэтому где-то внутри ожидал, что удастся отдать голевую передачу.

Что из наработок не удалось реализовать? Точно не могу сказать. Вроде бы, в течение последних минут грузили мяч в штрафную соперника, имели полное преимущество, но не реализовали свои моменты и не забили", - приводит слова Редушко официальный сайт Динамо.

