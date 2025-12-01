Тренер Динамо назвал причины сенсационного поражения от аутсайдера

Исполняющий обязанности главного тренера Динамо Игорь Костюк прокомментировал поражение от Полтавы в своем дебютном матче во главе "бело-синих".

В 14-м туре украинской Премьер-лиги последняя команда чемпионата сумела в гостях обыграть киевлян со счетом 2:1.

Читай также: Динамо в дебюте Костюка проиграло Полтаве

"Что говорил в перерыве после первого пропущенного? Мы отмечали то, что надо быстрее переходить в атаки. И не допускать те моменты, которые создавала команда-соперник. Хотя их было не очень много, но концентрация в защите должна быть больше. Сегодня мы не готовы к такой борьбе. И, конечно, в атаке нам не хватило свежести. Я говорил игрокам, что нужно делать быстрее. К сожалению, мы пропустили второй мяч.

Сегодня мы выполнили много стандартов, но не создали из них моментов, чтобы забить гол. Наконец отыграли один мяч, но не хватило времени на большее.

Конечно, команда после игры находится в подавленном состоянии. Все переживают. Надеемся, мы сплотимся, создадим атмосферу, при которой ребята поднимут головы. У нас есть немного времени, чтобы в физическом плане подтянуться к следующей игре, поэтому будем делать все для того, чтобы провести ее лучше в этом плане", - приводит слова Костюка официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что Динамо обновило клубный антирекорд в УПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!