iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тренер Динамо назвал причины сенсационного поражения от аутсайдера

Игорь Костюк проанализировал проигранный матч против Полтавы.
Вчера, 19:44       Автор: Игорь Мищук
Игорь Костюк / ФК Динамо Киев
Игорь Костюк / ФК Динамо Киев

Исполняющий обязанности главного тренера Динамо Игорь Костюк прокомментировал поражение от Полтавы в своем дебютном матче во главе "бело-синих".

В 14-м туре украинской Премьер-лиги последняя команда чемпионата сумела в гостях обыграть киевлян со счетом 2:1.

Читай также: Динамо в дебюте Костюка проиграло Полтаве

"Что говорил в перерыве после первого пропущенного? Мы отмечали то, что надо быстрее переходить в атаки. И не допускать те моменты, которые создавала команда-соперник. Хотя их было не очень много, но концентрация в защите должна быть больше. Сегодня мы не готовы к такой борьбе. И, конечно, в атаке нам не хватило свежести. Я говорил игрокам, что нужно делать быстрее. К сожалению, мы пропустили второй мяч.

Сегодня мы выполнили много стандартов, но не создали из них моментов, чтобы забить гол. Наконец отыграли один мяч, но не хватило времени на большее.

Конечно, команда после игры находится в подавленном состоянии. Все переживают. Надеемся, мы сплотимся, создадим атмосферу, при которой ребята поднимут головы. У нас есть немного времени, чтобы в физическом плане подтянуться к следующей игре, поэтому будем делать все для того, чтобы провести ее лучше в этом плане", - приводит слова Костюка официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что Динамо обновило клубный антирекорд в УПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ полтава Динамо Киев чемпионат Украины Украинская Премьер-лига

Статьи по теме

Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Климчук и Обах остаются лидерами Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Климчук и Обах остаются лидерами
Таблица УПЛ: Шахтер продолжает лидировать, ЛНЗ и Полесье приблизились, Динамо - все еще седьмое Таблица УПЛ: Шахтер продолжает лидировать, ЛНЗ и Полесье приблизились, Динамо - все еще седьмое
Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025 Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025
Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой

Видео

ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: топ-клубы УПЛ играют сегодня против Полтавы и Кривбасса
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров
УПЛ: Динамо сенсационно уступило Полтаве, Шахтер вырвал ничью против Кривбасса
просмотров

Последние новости

Европа00:30
Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025
Вчера, 23:49
Бокс23:49
Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой
Европа23:21
Зинченко возобновил тренировки в общей группе
Бокс22:48
Усик назвал самого желаемого соперника на ближайший бой
Украина22:30
Календарь Шахтера: "горняки" завершили вничью матч с Кривбассом в УПЛ
Бокс22:10
Бокс: расписание боев
Бокс21:59
Бой Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона официально анонсирован
Украина21:30
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Климчук и Обах остаются лидерами
Украина21:20
Таблица УПЛ: Шахтер продолжает лидировать, ЛНЗ и Полесье приблизились, Динамо - все еще седьмое
Бокс20:58
Усик признан лучшим боксером 2025 года по версии WBC
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK