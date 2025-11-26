Динамо U-19 оформило уверенную победу у Юношеской лиге УЕФА
В среду, 26 ноября, Динамо U-19 провело поединок против Хиберниана первом матче третьего раунда Пути победителей лиг в Юношеской лиге УЕФА.
Киевский клуб сумел оформить минимальную, но очень уверенную победу. Единственный мяч забил Владислав Захарченко в середине второго тайма.
Однако, в целом, по игре Динамо выглядело намного уверенней своего оппонента. Однако ответный матч будет сыгран уже в Шотландии 10 декабря. Победитель противостояния получит путевку в плей-офф.
Динамо U-19 - Хиберниан U-19 1:0
Гол: Захарченко, 56
Динамо: Суркис, Губенко, Огородник, Захарченко, Дехтяр (Панимаш, 80), Озимай, Андрейко (Буравцов, 90), Осипенко, Люсин (Федоренко, 90+5), Редушко, Гродзинский (Бекерский, 80).
Хиберниан: Меллон, Бакли, Колдер, Макграт, Джилло, Брюс, Клилланд, Дэвидсон, Макмурдо (К. Макдональд, 71), Дж. Макдональд, Хименес.
