Динамо U-19 оформило уверенную победу у Юношеской лиге УЕФА

Киевляне обыграли Хиберниан.
Вчера, 16:20       Автор: Андрей Безуглый
Динамо U-19 - Хиберниан U-19 / fcdynamo.kiev.ua
Динамо U-19 - Хиберниан U-19 / fcdynamo.kiev.ua

В среду, 26 ноября, Динамо U-19 провело поединок против Хиберниана первом матче третьего раунда Пути победителей лиг в Юношеской лиге УЕФА.

Киевский клуб сумел оформить минимальную, но очень уверенную победу. Единственный мяч забил Владислав Захарченко в середине второго тайма.

Однако, в целом, по игре Динамо выглядело намного уверенней своего оппонента. Однако ответный матч будет сыгран уже в Шотландии 10 декабря. Победитель противостояния получит путевку в плей-офф.

Динамо U-19 - Хиберниан U-19 1:0
Гол: Захарченко, 56

Динамо: Суркис, Губенко, Огородник, Захарченко, Дехтяр (Панимаш, 80), Озимай, Андрейко (Буравцов, 90), Осипенко, Люсин (Федоренко, 90+5), Редушко, Гродзинский (Бекерский, 80).

Хиберниан: Меллон, Бакли, Колдер, Макграт, Джилло, Брюс, Клилланд, Дэвидсон, Макмурдо (К. Макдональд, 71), Дж. Макдональд, Хименес. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

