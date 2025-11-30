Ключевой игрок вернулся в общую группу Динамо

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко вернулся в общую группу, сообщает официальный сайт клуба.

По имеющейся информации, киевский клуб провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Игоря Костюка.

Во время этой тренировки был замечен Николай Шапаренко, который пропустил последние два матча "бело-синих". Другие лидеры Динамо, а именно Андрей Ярмоленко и Кристан Биловар, тренировались вне общей группы.

А другой полузащитник Владимир Бражко все еще продолжает восстанавливаться после перелома ребра.

Следующий матч "столичного" клуба против СК Полтавы пройдет 1 декабря.

