iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ключевой игрок вернулся в общую группу Динамо

Готовится к следующему туру.
Сегодня, 11:43       Автор: Валентина Чорноштан
Динамо Киев / dynamo.kiev.ua
Динамо Киев / dynamo.kiev.ua

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко вернулся в общую группу, сообщает официальный сайт клуба.

По имеющейся информации, киевский клуб провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Игоря Костюка.

Во время этой тренировки был замечен Николай Шапаренко, который пропустил последние два матча "бело-синих". Другие лидеры Динамо, а именно Андрей Ярмоленко и Кристан Биловар, тренировались вне общей группы.

А другой полузащитник Владимир Бражко все еще продолжает восстанавливаться после перелома ребра.

Следующий матч "столичного" клуба против СК Полтавы пройдет 1 декабря.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: костюк Динамо Киев Николай Шапаренко

Статьи по теме

УПЛ: Рух переиграл Александрию, Металлист 1925 потерял очки с Эпицентром, а Полесье победило Зарю УПЛ: Рух переиграл Александрию, Металлист 1925 потерял очки с Эпицентром, а Полесье победило Зарю
Динамо выступило с заявлением по поводу демонстрации болельщиками Омонии флагов СССР и России Динамо выступило с заявлением по поводу демонстрации болельщиками Омонии флагов СССР и России
"Завидовал ему": Тренер Шахтера отреагировал на увольнение Шовковского "Завидовал ему": Тренер Шахтера отреагировал на увольнение Шовковского
Йожеф Сабо жестко раскритиковал Динамо после поражения от Омонии Йожеф Сабо жестко раскритиковал Динамо после поражения от Омонии

Видео

ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Цыганков и Ванат сыграют с Реалом, Рома Довбика встретится с Наполи, а Челси и Арсенал сойдутся в дерби
просмотров
УПЛ: Рух переиграл Александрию, Металлист 1925 потерял очки с Эпицентром, а Полесье победило Зарю
просмотров

Последние новости

Сборные21:12
Украина уверенно обыграла сборную Дании в отборе к ЧМ-2027
Формула 120:55
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
Европа20:29
Челси вдесятером удержал ничью с Арсеналом
Украина19:58
Полесье одолело Зорю дома
Формула 119:47
Гран-при Катара: Ферстаппен выиграл гонку, опередив Пиастри и Сайнса
Формула 119:34
Ферстаппен выиграл Гран-при Катара, обойдя Пиастри и Сайнса
Биатлон18:56
Сборная Франции выиграла смешанную эстафету
Украина18:25
УХЛ: Кременчуг уничтожил Шторм
Киберспорт18:19
NaVi пробились в основную часть BLAST Slam V
НБА17:59
Голден Стэйт подписал Карри-младшего
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK