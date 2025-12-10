Динамо вышло в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, выиграв противостояние с Хибернианом

После победы в первом поединке "бело-синие" ответный матч свели вничью.

В среду, 10 декабря, Динамо U-19 провело в гостях ответный матч третьего раунда Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА против сверстников из Хиберниана.

В первом поединке киевская команда одержала минимальную победу со счетом 1:0, а во втором матче разошлась с шотландским соперником миром 1:1.

После безголевого первого тайма Хиберниан вышел вперед в начале второй половины встречи, когда на 51-й минуте отличился Дин Клилланд. Однако уже спустя три минуты "бело-синие" ответили голом Кирилла Осипенко.

Таким образом, Динамо по сумме двух матчей одолело Хиберниан и вышло в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Гиберниан - Динамо 1:1 (первый матч - 0:1)

Голы: Клилланд, 51 - Осипенко, 54

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 5 - 17

Удары в створ: 2 - 5

Угловые: 5 - 7

Фолы: 7 - 15

Хиберниан: Меллон, Макспорран, Макграт, Джилли, Калдер, Брюс, Дж. Макдональд (Барнс, 90+2), Дэвидсон, К. Макдональд, Макмурдо (Ридделл, 88), Клилланд.

Динамо: Суркис, Рыбак (Панимаш, 84), Огородник, Дехтяр, Губенко, Озимай, Люсин (Федоренко, 90+2), Осипенко, Редушко, Андрейко (Гродзинский, 84), Пономаренко.

Предупреждения: Макмурдо, Брюс, Макграт - Панимаш.

